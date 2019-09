Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 settembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Da segnalare un tris di malori a Porlezza, Como e Cernobbio. Quest’ultimo il più grave, intorno alle 3.30, un uomo di 76 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Aggressione a Cermenate

Si è verificato un evento violento a Cermenate, in via Europa Unita intorno a mezzanotte. Ferito un uomo di 31 anni che è stato soccorso dall’ambulanza e successivamente trasportato in ospedale in codice verde.