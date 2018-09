Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 settembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Un’anziana di 81 anni si è sentita male ieri a Como in via Alighieri ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale. Intevento anche a Grandate per una donna di 56 anni. E’ finita all’ospedale Sant’Anna in codice giallo intorno alle 22. Codice verde invece per un giovane 29enne a Cantù.

Aggressione a Cantù

Intorno alle 2.20 in via Torre a Cantù da segnalare un evento violento classificato come aggressione. E’ stata soccorsa una donna di 73 anni che è finita all’ospedale in codice verde.

