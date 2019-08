Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 agosto e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Il primo malore si è verificato ad Appiano Gentile intorno alle 21. A sentirsi male una 27enne che è stata trasportata in ospedale in codice verde. Stessa sorte per una donna di 87 anni a Uggiate Trevano. E poi ancora alle 6.30 un malore a Como per una donna di 41 anni.

Altri interventi

Ambulanze anche a Cantù, in via Dalmazia. Non si conoscono i motivi dell’intervento ma un uomo di 46 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.