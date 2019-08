Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 agosto e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Intorno alle 21 a sentirsi male una donna di 66 anni ad Albavilla. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale. Malore anche a Porlezza intorno alle 21.10. Poi nuovamente a Porlezza in via Osteno, si è sentita male una donna di 56 anni.

Nella zona di Alta Valle Intelvi intorno alle 20 forti piogge e grandinate >> QUI I DETTAGLI