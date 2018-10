Diversi malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Intorno alla 1, a sentirsi male una donna di 40 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Como che l’ha trasportata in codice verde al Sant’Anna. Malore anche a Erba per un 41enne finito in ospedale in codice verde. Infine, nella frazione di Mariano Comense, Perticato, a sentirsi male un uomo di 60 anni trasportato in codice giallo al Sant’Anna intorno alle 3.30.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU