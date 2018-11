Diversi malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 1 e il 2 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori nel Comasco

Il primo poco prima delle 22 a Cernobbio. Una donna di 82 è stata portata in codice verde al Valduce. Intorno alle 23.30 altro malore per un uomo di 79 anni a Cassina Rizzardi. Sul posto la Cri che ha portato l’anziano in codice giallo al Sant’Anna. Infine alle 3 un malore anche a Mariano Comense in piazza Roma. Un uomo di 44 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba.

