Due episodi in meno di un’ora

In pieno centro

I soccorsi sono stati allertati una prima volta alle 9 per un incidente che ha coinvolto un gruppo di ciclisti. In via Mazzini i mezzi della Croce verde Bosisio hanno prestato aiuto a un ragazzo e una ragazza, entrambi di 17 anni; a due giovani di 23 e 28 e a un uomo di 59 anni. Fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Sul posto anche i Carabinieri di Como per gli accertamenti del caso.

Secondo episodio in via Zoli

Poco prima delle 10, la Croce rossa di Valmadrera è giunta a pochi metri di distanza dal primo incidente per soccorrere, in codice giallo, un uomo caduto dalla sella della sua bicicletta. In via Zoli i volontari hanno prestato aiuto a un 62enne, le cui condizioni sono apparse mediamente critiche.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU