Don Milani, «Scuola aperta»: settimana di open day per le scuole dell’Istituto comprensivo di Tavernerio e Albese.

Don Milani, settimana di open day

Don Milani, settimana di open day: si inizia domani, sabato 12 gennaio, dalle 9.30. La scuola dell’infanzia sarà a porte aperte: sarà possibile incontrare i docenti e ottenere informazioni sull’offerta formativa e le attività proposte. Martedì prossimo, 15 gennaio, sarà il turno della scuola secondaria di Tavernerio e Albese con Cassano, che dalle 10 alle 12 saranno aperte a genitori e famiglie (o giovedì 17 dalle 10 alle 12 su appuntamento). «Scuola aperta» alla primaria di Tavernerio e Albese con Cassano mercoledì prossimo, 16 gennaio dalle 9 alle 11.

Don Milani, settimana di open day: iscrizioni

Per iscrizioni consultare il sito istituzionale e recarsi al link apposito. Genitori e famiglie sono invitati a partecipare per visitare la scuola e conoscere le attività didattiche e formative e lo staff insegnanti. Per informazioni: 031/426265.