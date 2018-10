Allarme questa sera a Erba poco dopo le 19: una persona, probabilmente una donna, è scappata tra i binari.

Episodio misterioso

L’episodio misterioso si è verificato intorno alle 19.20 in piazza Padania a Erba nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Sos di Canzo, allertati da una telefonata che segnalava la presenza di una donna sofferente. L’ambulanza è arrivata in stazione in codice rosso.

Ricerche vane

Ma quando sono arrivati sul posto i soccorritori, armati di torce, non hanno trovato nessuno. Probabilmente la donna è fuggita lungo i binari che collegano la fermata della stazione di Erba a quella di Ponte Lambro. Il team della Sos ha cercato a lungo con la torcia in mano attorno ai binari e ha fatto il giro della stazione. Ma la donna si era misteriosamente volatilizzata…