Terribile incidente questa mattina, venerdì 20 dicembre 2019, poco prima delle 7.

Donna investita a Villa Guardia

L’incidente è avvenuto a Villa Guardia, poco prima di Mercatopoli, in via Varesina. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un’auto avrebbe travolto una donna di 50 anni. Sul posto due ambulanze e un’automedica. Le condizioni della donna sono sembrate gravi fin da subito. Ha subito un grave politrauma e un arresto cardiocircolatorio. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Non ce l’ha fatta

Troppo gravi le ferite della donna. Monica Palumbo, 50 anni, di Como è prutroppo venuta a mancare dopo il trasporto in ospedale.