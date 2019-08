Sabato 27 luglio, poco prima delle 11.15, è stato ritrovato un cadavere all’interno di un hotel in Svizzera.

Svizzera donna morta in hotel si indaga su un 69enne

La donna trovata senza vita era una 68enne cittadina svizzera, trovata in un albergo di Lugano. Il Ministero pubblico comunica che è ancora al vaglio degli inquirenti la posizione di un 69enne cittadino svizzero residente oltre San Gottardo. Gli accertamenti dovranno in particolare stabilire se – e in che modo – l’uomo abbia eventualmente concorso nella morte della 68enne. Il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha nel frattempo confermato la misura restrittiva della libertà nei suoi confronti.