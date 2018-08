Una tragedia quella che si è consumata nella giornata di ieri, martedì 14 agosto, a Lavertezzo, in Canton Ticino. Una donna italiana, nella località elvetica con la famiglia, è stata trascinata via dalla corrente del fiume.

Tragedia a Lavertezzo: è morta un’italiana

Poco prima delle 13 in zona Aquino, a monte del ponte romano, la tragedia. Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, una 43enne italiana e residente in Italia è stata trascinata a valle dalla corrente. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. La donna è stata recuperata dal fiume da alcune persone che si trovavano nei pressi del ponte romano.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale e dell’intercomunale di Gordola, sono intervenuti il Gruppo sub Verzasca, i pompieri di Locarno, i soccorritori del SALVA e della REGA che hanno eseguito le manovre di rianimazione. La donna p stata poi trasportata in elisoccorso all’ospedale. A una prima valutazione medica, la 43enne versava in gravi condizioni; nella notte il decesso.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU