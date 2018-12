Ecco che cos’è successo nella notte tra il 26 e il 27 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppia intossicazione etilica nel Comasco

Troppo alcol a Tremezzina per una donna di 43 anni. E’ stato soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo intorno alle 23.30. Stessa situazione per una 18enne a Olgiate Comasco. Si è sentita male in via Roma poco dopo mezzanotte, successivamente è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Altri interventi

Da segnalare un malore a Como in via Coloniola. Un uomo di 43 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale. Infine alle 3 un incidente sulla SS36 nel tratto Arosio, Novedrate e Giussano. Un giovane di 25 anni è rimasta ferita e soccorsa in codice verde.