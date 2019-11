Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppio incidente a Como

Alle 22 si segnala una caduta da moto in viale Giulio Cesare a Como. Protagonista un giovane di 19 anni che è stato soccorso della Cri di Como e trasportato in codice verde al Sant’Anna. Intorno alle 5.40 invece un altro incidente, questa volta sulla SS342. Soccorso un 22enne che è stato a sua volta portato in Pronto soccorso in codice verde.

Altri interventi

Intorno alle 22.30 un’intossicazione etilica in viale alla Madonna, a Cantù. La Cri di Cantù ha soccorso un 18enne. Sempre a Cantù, poco dopo mezzanotte un infortunio in via Milano per un uomo di 45 anni. La Cri di Grandate l’ha accompagnato all’ospedale cittadino in codice verde. Alle 3.44 un’altra intossicazione etilica, questa volta a Mariano.