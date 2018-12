Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppio incidente nell’Erbese

Alle 21 ad Asso è stato investito un uomo di 31 anni. Tutto è successo in via Praeli. La Sos di Canzo l’ha poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba. Alle 21.30 invece un’auto si è ribaltata ad Anzano del Parco. Soccorso un 25enne che successivamente è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba.

Altri interventi

Poco prima delle 22 un’intossicazione etilica a Carugo. Soccorsa una donna di 56 che la Croce Bianca di Mariano ha portato all’ospedale di Cantù. Troppo alcol anche a Villa Guardia intorno alle 2 per un uomo di 57 anni. Infine un malore a Carimate per una 17enne trasportata in codice verde all’ospedale canturino.