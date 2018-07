Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppio incidente stradale

Il primo impatto è avvenuto intorno alle 23 nel tratto tra Fino Mornasco e la barriera di Grandate. Un giovane 26enne è finito all”ospedale Sant’Anna in codice verde con la Croce Verde di Fino Mornasco. E poi a Carate Urio sulla Ss340 con uno scontro tra auto. Sul posto la Cri di Como.

Altri interventi

Intorno alle 21.30 c’è stata un evento violento in via Roosvelt a Como e un altro in viale Spallino, coinvolto un 38enne. Diversi malori poi in tutto il Comasco da Porlezza a Como.

