Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppio infortunio a Canzo e Figino

All’interno dell’impianto sportivo in viale delle Rimembranze a Canzo c’è stato un infortunio dopo uno scontro di gioco. Soccorso un uomo di 38 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale intorno alle 22.30. A Figino Serenza, in via Pacinotti, altro infortunio. Questa volta il 118 è stato allertato per uno schiacciamento. Coinvolta una donna di 21 anni che fortunatamente non presentava ferite gravi. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale ntorno alle 23.15.

Altri interveni

Alle 22.30 malore invece a Senna Comasco, in via Gaggio per una donna di 33 anni. E’ stata trasportata al Sant’Anna in codice verde.

