Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppio ribaltamento a Como ed Erba

A Erba, in via Cantù un’auto è finita fuori strada in un cortile andando a ribaltarsi. Erano circa le 00.40, soccorso un uomo di 34 anni. Altro incidente a Como, in via Paoli. Anche in questo caso l’auto si è ribaltata. E’ successo poco prima delle 3, coinvolto un uomo di 49 anni. Entrambi sono sono stati portati all’ospedale ma non sono in pericolo di vita. I Vigili del fuoco sono intervenuti sia a Erba che a Como, gli automobilisti al loro arrivo erano già fuori dai rispettivi veicoli.

Altri interventi

Da segnalare un incidente stradale e Inverigo intorno alle 22.40. A scontrarsi in questo caso sono state due auto. Tra i feriti anche una bambina di 7 anni. Ad Appiano c’è stata invece un’intossicazione etilica. In tutto il Comasco poi diversi malori.