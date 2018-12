Ecco che cos’è successo nella notte tra il 1 e il 2 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due 17enni in ospedale per il troppo alcol

Sono state quattro le intossicazioni etiliche nel Comasco durante la notte del sabato sera. Il primo allarme intorno alle 22 in piazzale San Gottardo a Como. Un uomo è finito al Sant’Anna in codice giallo. Alla 1.40 stesso problema anche ad Appiano Gentile, questa volta protagonista dei bicchieri di troppo è stato un 18enne finito in codice verde all’ospedale di Tradate. In codice giallo all’ospedale di Cantù anche un 17enne che si è sentito male a Rovellasca. E poi ancora, alle 3, allarme a causa dell’alcol per un altro 17enne finito come il coeataneo in codice verde all’ospedale canturino.

Altri interventi

Intorno alle 21.20 a Cantù da registrare anche un evento violento, classificato come aggressione. Ferito lievemente un uomo di 37 anni che è stato trasportato al pronto soccorso. A Como invece un malore intorno alle 22 in via Caio Plinio per una 15enne. Dopo le prime cure sul posto la Cri di Como ha portato la giovane all’ospedale in codice giallo. Malore anche sulla SS36 nel tratto tra Suello e Annone. Un uomo di 48 anni è finito all’ospedale di Lecco.

