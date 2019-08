Ecco che cos’è successo nella notte tra il 24 agosto e il 25 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due aggressioni nella notte

I soccorritori sono stati chiamati a intervenire intorno alle 2.40 a Lomazzo, in via Del Seprio, per un’aggressione. Coinvolto un uomo di 40 anni che, dopo essere stato soccorso dalla Cri di Lomazzo, è stato trasportato all’Ospedale di Cantù in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù.

Un’altra aggressione, questa volta nei confronti di una donna di 44 anni, si è verificata a Como, in piazza Vittoria. L’evento si è verificato alle 7 e sul posto è giunta la Croce Rossa di Como. La donna, dopo le cure sul posto, è stata ricoverata al Sant’Anna in codice verde.

Gli altri interventi sul territorio

Durante la notte sono state soccorse due persone, due uomini di 41 e 54 anni, ad Albiolo, per intossicazione etilica. Entrambi i soggetti sono stati ricoverati in codice giallo.

Anche un 42enne a Gravedona ed uniti è stato soccorso per aver alzato un po’ troppo il gomito. I soccorritori sono intervenuti alle 4.30 ma l’uomo ha rifiutato il ricovero.

Tre incidenti lievi in mattinata

Durante la mattinata odierna tre incidenti si sono verificati sulle strade del marianese e di Erba. Pochi minuti dopo le 7 un’auto è finita fuori strada: coinvolte 5 persone fortunatamente praticamente illese. Trasportate in Pronto soccorso per accertamenti due giovani di 20 e 17 anni.

Sempre a Mariano Comense, in via Lombardia, un ciclista di 70 anni è stato investito da un’auto intorno alle 8.46. L’uomo, soccorso dalla Croce Bianca di Mariano, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso.

Infine, pochi minuti prima delle 9, a Erba si è verificato un incidente auto-moto. Ricoverato in codice giallo il motociclista ferito, un 32enne.