Intervento urgente dei soccorritori alla festa della Madonna della Careggia a Lurago d’Erba. Due bimbi infatti sono rimasti feriti.

Due bimbi feriti alla festa

Attimi di paura durante la festa della Madonna della Careggia. Pare che durante uno spettacolo di magia qualcosa non abbia funzionato. Ad avere la peggio due bambini di 5 e 6 anni presenti tra il pubblico che hanno subito alcune ustioni.

Sul posto, in via San Bernardino intorno alle 22, sono intervenute un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e un’auto medica che hanno prestato ai piccoli le prime cure. Poi i bambini sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.