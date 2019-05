Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due cadute al suolo nel Comasco

La prima caduta è avvenuta a Como in via Giacomo Leopardi. Soccorso un uomo di 48 anni. Sul posto la Cri di Como che ha trasportato l’uomo, in codice verde, all’ospedale di Cantù. Niente di grave anche per una donna di 84 anni ad Eupilio. Finita a terra è stata soccorsa dai sanitari e accompagnata all’ospedale erbese per tutti i controlli.