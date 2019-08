Ecco che cos’è successo nella notte tra il 26 agosto e il 27 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due eventi violenti nel Comasco

Il primo è avvenuto a Dongo, poco prima della 1. Soccorso un uomo di 56 anni che successivamente stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso. Da segnalare anche un’aggressione a Lomazzo, intorno alle 4. In questo caso all’ospedale è finito un uomo di 40 anni. Su entrambi i casi spetterà ai Carabinieri, accorsi sul posto, fare luce sull’accaduto.

Altri interventi

C’è stato un malore a Grandate, in via Unione, per un uomo di 66 anni. E’ stato trasportato in codice verde all’ospedale. Una caduta invece nel tratto Como Nord-Como Centro della A9. All’ospedale in codice giallo un uomo di 38 anni.