Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due incidenti a Mozzate e Castelmarte

A Castelmarte c’è stato uno scontro tra auto intorno alle 22. Coinvolta una giovane di 20 anni che è stata soccorsa dall’ambulanza, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Incidente anche a Mozzate alle 23. 20 in via Varese. Nello scontro coinvolti più di due veicoli e quattro persone di cui due uomini di 37 e 44 anni e due donne di 51 e 67. Sul posto due ambulanze e un’automedica. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Altri interventi

Intorno alle 00.30 soccorsi a Mariano in piazza Roma per un uomo di 43 anni. Non si conoscono i motivi dell’intervento ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Alle 5 invece un’intossicazione etilica a Carugo. Un uomo di 43 anni è stato soccorso dalla Croce Bianca di Mariano e portato all’ospedale di Cantù.