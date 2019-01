Due incidenti nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra 21 e il 22 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due incidenti nel Comasco

Il primo è avvenuto a Cantù alle 23.17 lungo via Milano. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone un uomo di 28 anni e una donna di 31. Sul posto l’ambulanza che è tornata con un ferito in codice verde all’ospedale cittadino. E poi un’auto è finita contro un ostacolo a Veniano. Soccorso sul posto un 51enne che poi non è stato trasportato in ospedale. In entrambi i casi saranno le Forze dell’ordine, accorse sul posto, a stabilire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare un’intossicazione etilica a Lomazzo. Soccorso un uomo di 39 anni che è stato trasportato all’ospedale intorno alla 1.30.