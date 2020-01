Due intossicazioni etiliche a Lurago Marinone e Fino Mornasco nella notte tra il 24 e il 25 gennaio.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 20 in via Litta Rusca a Lurago Marinone; a sentirsi male è stata una ragazza di 25 anni, poi trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù dalla Sos di Appiano. Un secondo episodio a Como in piazza Giovanni Amendola alle 22.30 dove la Croce azzurra di Como ha soccorso un ragazzo di 18 anni poi trasportato per accertamenti in ospedale. Il terzo episodio di intossicazione etilica a Fino Mornasco poco prima delle 2 del mattino. Sulla Statale dei Giovi la Cri di Cermenate ha soccorso un giovane di 21 anni e lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

