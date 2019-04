Ecco che cos’è successo nella notte tra il 26 e il 27 aprile e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due intossicazioni etiliche nel Comasco

La prima si è verificata a Como poco dopo mezzanotte. Soccorso un giovane di 17 anni. Troppo alcol anche per una donna di 62 anni a Fino Mornasco a cui ha prestato aiuto la Croce Verde di Fino.

Altri interventi

Da segnalare, intorno alla 1, un evento violento, classificato come rissa, a Como. Allertata anche la Questura che è arrivata in viale Fratelli Rosselli. Due malori poi tra Fino Mornasco e Como. E infine una caduta al suolo a Porlezza intorno alla 1 per un 57enne.