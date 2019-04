Gli interventi di soccorso tra il 15 e il 16 aprile 2019.

Due intossicazioni etiliche

La prima si è verificata intorno alla 1.40 a Gera Lario. All’ospedale è finito un uomo di 47 anni. Troppo alcol anche intorno alle 5 a Carimate per una donna di 35 anni. E’ stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Cantù.

Altri interventi

Uno scontro di gioco intorno alle 22 a Tremezzina. Un giovane di 23 anni è finito all’ospedale. Scontro di gioco all’interno di un impianto sportivo anche a Lipomo. I soccorsi sono scattati intorno alle 22.30 per un giovane di 24 anni, portato poi all’ospedale in codice verde. E ancora a Canzo un evento violento in via Verza che ha visto coinvolto un uomo di 43 anni, poi portato in codice verde all’ospedale di Lecco. Dopo mezzanotte infotunio all’interno di un impianto lavorativo a Orsenigo. Ferita, in codice verde, una donna di 46 anni.