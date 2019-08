Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 39 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due intossicazioni etiliche tra Lomazzo e Longone

Troppo alcol ingerito da un 40enne in piazza Volta. La Cri di Lomazzo l’ha soccorso e trasportato all’ospedale di Canù in codice verde. L’episodio è avvenuto intorno alle 23. Stessa scena sulla Sp41 a Longono al Segrini dove è stato soccorso un uomo di 45 anni. Successivamente non è stato trasportato al pronto soccorso.

Altri interventi

Alle 22.30 da segnalare un infortunio a Carimate per un 16enne in via Muselle. E’ stato trasportato in ospedale in codice verde. Soccorsi anche a Cucciago, intorno alla 1.40, in via Savoia. Una donna di 34 anni è stata trasportata in ospedale in codice verde, non si conoscono i motivi dell’intervento. Da segnalare anche un lieve malore a Olgiate in via 25 aprile e un ribaltamento, senza feriti, in piazza Padania a Erba.