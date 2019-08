Due malori nelle ore notturne tra il 7 e l’8 agosto a Como e Inverigo.

Due malori a Como e Inverigo

La prima chiamata al 118 è arrivata da Inverigo: un uomo di 49 anni si era sentito sulla Sp41. Sul posto sono intervenute la Sos di Lurago, un’auto medica e la squadra dell’Emodinamica Lecco. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo.

Il secondo intervento si è invece registrato poco prima delle 2.30 a Como, in piazza Volta. A sentirsi male un giovane di 27 anni. Sul posto sono intervenute la Cri di Como e un’auto medica e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Valduce in codice verde per accertamenti.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU