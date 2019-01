Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due malori e una caduta a Cantù

La prima a sentirsi male è stata una giovane di 28 anni a Mozzate. Soccorsa dall’ambulanza, è stata trasportata all’ospedale di Tradate. E poi un malore alle 21.53 a Cernobbio per un altro giovane, questa volta di 27 anni. E’ finito al Sant’Anna in codice verde. Infine una caduta al suolo a Cantù, in piazza Garibaldi. Un uomo di 51 anni è stato soccorso in codice rosso. Nonostante la preoccupazione iniziale non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Soccorsi allertati anche a Novedrate per un incendio QUI I DETTAGLI