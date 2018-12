Due malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due malori nel Comasco

Il primo è avvenuto a Como intorno alle 22.15. Una donna di 56 anni è stata trasportata all’ospedale di Cantù. Poco prima delle 2, altro allarme a Cantù. A sentirsi male una donna che è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Mariano. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri interventi

Soccorsi a Cantù intorno alle 22.30 per una donna di 56 anni. Non si conoscono i motivi dell’intervento. Successivamente è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù. E poi, soccorsi nuovamente alle 5.30 a Carugo in via Enrico Tazzoli. Un giovane 22enne è finito in ospedale in codice giallo.

