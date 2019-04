Gli interventi di soccorso tra il 1 e il 2 aprile 2019.

Due malori nel Comasco

A sentirsi male, intorno alle 22, una persona di 59 anni in via Carloni. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha trasportato il paziente al Sant’Anna in codice verde. Malore anche per una 15enne a Griante. Sul posto la Cri di Menaggio che ha soccorso la ragazza per poi portarla, in codice verde, a Menaggio intorno alle 00.40.