Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Due malori nel Comasco

I sanitari sono stati allertati a Cantù, in via Vergani per un malore di un 44enne. La Cri di Cantù l’ha successivamente trasportato in codice verde all’ospedale. Malore anche a Como intorno alle 00.10, in via Cesare Cantù. Sul posto automedica e Cri di Como che hanno trasportato una persona in codice giallo all’ospedale Valduce.