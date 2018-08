Morte di pertosse pochi giorni dopo esser venute alla luce. Duplice fatale destino nella Bergamasca per due diverse famiglie.

La pertosse è una delle cause più frequenti di decesso nel primo anno di vita dei neonati. Ed è risultata fatale per ben due bimbe nate nelle scorse settimane nella Bergamasca. Una fatalità: probabilmente le due giovani madri erano entrambe malate, senza saperlo e hanno trasmesso la patologia alle figlie. In questo caso i vaccini non c’entrano, nel senso che la copertura garantita in età pediatrica con l’età viene mano a mano a mancare e, per ripristinarla, occorre sottoporsi a dei richiami.

Come riporta GiornalediTreviglio.it, aveva solo un mese di vita la neonata morta di pertosse all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo domenica. Martina Cappa era nata a Treviglio e dopo tre settimane aveva accusato i primi sintomi. La famiglia risiede nel Cremasco, a Scannabue.

L’altra piccola deceduta invece era stata inizialmente ricoverata ad Alzano lombardo, dove la madre, di origini rumene, si era recata per partorire.