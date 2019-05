Elezioni Ponte Lambro 2019, candidati al voto.

Elezioni Ponte Lambro 2019: si vota

Urne aperte anche a Ponte Lambro per il rinnovo del Consiglio comunale e per scegliere il nuovo sindaco. Questa mattina ha votato a Ettore Pelucchi, candidato per Insieme per Ponte Lambro e sindaco uscente. Lo “sfida” Francesco Cocchiararo di Valori in Comune con centrodestra unito.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU