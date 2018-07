Elisoccorso a Valbrona: paura per un uomo caduto da un ponteggio.

Elisoccorso a Valbrona: paura per un uomo

Attimi di paura nel comune di Valbrona, nella frazione di Visino, intorno alle 16 di oggi pomeriggio, sabato 28 luglio. Un uomo infatti è caduto dal ponteggio, da un altezza di quasi 5 metri, in una azienda in via Ponte di Castello. Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, stava riparando il tetto. Immediata l’allerta ai soccorsi. Sul posto sono arrivati un’auto medica, un’ambulanza della Cri di Asso e l’elisoccorso. Con loro anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco. Una volta messo in sicurezza l’uomo, un 49enne, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna dall’elisoccorso in codice giallo. Malgrado la brutta caduta quindi, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe però riportato diverse fratture.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU