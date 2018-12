Elisoccorso nei cieli di Albavilla intorno alle 11.30. L’elicottero del 118 è intervenuto nei pressi del sentiero che conduce alla Capanna San Pietro (nel territorio di Faggeto Lario) per recuperare un ciclista ferito.

Soccorsi alla Capanna San Pietro

Stando a quanto è stato possibile sapere, i soccorsi sono stati attivati per un ciclista che sarebbe caduto dalla sua mountain bike ferendosi. Essendo un’area impervia è stato necessario l’intervento dell’elicottero da Como e degli uomini del Soccorso alpino. Le condizioni del ferito non sembrerebbero dare troppo preoccupazioni ed è stato trasportato proprio dall’elicottero in Pronto soccorso, in codice giallo.