E’ giunto anche l’elicottero del 118 di Como per soccorrere un 65enne che è stato colto da un gravissimo malore mentre si trovava a Pian del Tivano, per la precisione nel territorio del Comune di Zelbio.

In volo anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, ovvero quando un 65enne ha accusato un grave malore mentre si trovava al Pian del Tivano. L’uomo si trovava in una zona impervia e per questo motivo in volo si è alzato subito l’elisoccorso. Al lavoro anche i tecnici del soccorso alpino della XIX Delegazione lariana. Le operazioni di soccorso si sono prolungate fino alle 14, quando l’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale Sant’Anna proprio grazie all’elicottero del 118. Allertato anche il reparto di Emodinamica del Sant’Anna.

Stando alle primissime informazioni raccolte il 65enne ha accusato un malore. Le sue condizioni sarebbero gravissime.