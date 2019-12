Elisoccorso intervenuto a Portichetto, in via Trieste, per soccorrere un uomo.

L’intervento di soccorso

Intervento pochi minuti prima delle 15 a Luisago, frazione Portichetto: a quanto risulta è stato soccorso un uomo di 49 anni e le sue condizioni sarebbero gravi. E’ stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto, in via Trieste, zona della stazione ferroviaria, sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e l’automedica di Como. L’elisoccorso è intervenuto in codice rosso.