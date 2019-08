Nella serata di oggi, martedì 20 agosto 2019, forti piogge e una violenta grandinata hanno interessato la zona da Argegno e in particolare l’Alta Valle Intelvi e Porlezza.

Emergenza maltempo: frana a Osteno, chiusa la Provinciale

Intorno alle 20 si è verificata una frana a Osteno, in via Porlezza. La Provinciale è stato così chiusa al traffico per permettere l’intervento di pompieri e tenici che dovranno rimuovere il materiale. Un’altra frana, più piccola, ha interessato invece Carlazzo, sulla Sp10. Ore di lavoro intenso per i Vigili del fuoco che sono stati allertati anche per diversi tagli piante a causa di alberi pericolanti.

