Nottata decisamente impegnativa per i pompieri che, a causa dell’emergenza vento, sono stati chiamati in soccorso per oltre 100 interventi sul territorio Comasco.

Emergenza vento: in nottata più di 100 interventi dei Vigili del fuoco

A Vertemate con Minoprio un grosso albero è caduto su una palazzina in via Monte Rosa, atterrando sui balconi. Un albero è caduto anche sull’autostrada da Chiasso verso Como, poco prima della Galleria Lario-Ovest. Oltre a far cadere diversi alberi il vento ha scoperchiato anche alcuni tetti. Sono inoltre continuate le operazioni di spegnimento incendio alla discarica di Mariano. Proseguirà anche in mattinata il super lavoro dei Vigili del fuoco.

Problemi alla viabilità comasca

Soprattutto sul territorio della città di Como il vento forte di ieri sera ha causato danni in diverse zone. Da Palazzo Cernezzi fanno sapere che “la Polizia locale, la Protezione civile, il settore Reti e strade del Comune si sono attivati dal tardo pomeriggio per controllare la situazione e limitare quanto possibile i disagi”.

Per quanto riguarda la viabilità, via per Baraggia è stata chiusa per una pianta caduta che non è stato possibile rimuovere nella notte, e via per Civiglio è chiusa all’incrocio con via per Brunate con la linea 5 dei bus che si ferma al Bivio. Enel sta intervenendo in accordo con il settore Reti e strade per risolvere queste due situazioni. Alcuni impianti semaforici non funzionano correttamente e sono in corso gli interventi dei tecnici per il ripristino.