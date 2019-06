La donna alla guida di una Fiat Punto è entrata nel Mcdonald’s di San Vittore Olona, nel Milanese, e poi è scappata. A riportarlo è Settegiorni.it.

Distrutti tavoli e sedie

Se la sono vista brutta i clienti che ieri mattina, sabato 15 giugno, intorno alle 5 si trovavano all’esterno del Mcdonald’s di San Vittore Olona. Una donna alla guida di una utilitaria è entrata nel posteggio del punto ristoro e ha sfondato metà della zona esterna dove si trovano i tavoli e le sedie. Per pochi centimetri la donna non ha investito uno degli addetti alle pulizie e le persone che erano in coda in attesa dell’apertura del Mcdonald’s per le colazioni. Poi la fuga. Le Forze dell’ordine hanno attivato le indagini del caso.

>> SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI <<