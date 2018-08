Grosso incendio devasta la sede dell’Arcellasco.

E’ accaduto ieri sera

L’incendio è scoppiato ieri sera, lunedì 13 agosto, intorno alle 20. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della sede del Gs Arcellasco in via Galvani, nella frazione di Arcellasco. Da lontano, alcuni residenti hanno notato il fumo fuoriuscire dalla struttura utilizzata dalla società calcistica biancorossa. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Erba che fortunatamente sono riusciti a domare l’incendio in breve tempo.

Possibile cortocircuito

A scatenare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito a un frigorifero presente all’interno della sede. I danni non sono ancora stati quantificati ma sarebbero piuttosto ingenti. Nella struttura c’erano coppe, trofei, divise e documenti dell’Arcellasco.