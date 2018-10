Studente si sente male al liceo “Porta” di Erba: portato via con l’ambulanza.

Malore

Uno studente del liceo “Porta” di Erba si è sentito male questa mattina durante l’orario delle lezioni. Erano circa le 11.20 quando a Erba Alta sono arrivate un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e un’automedica, allertate in codice rosso. Inizialmente le condizioni del giovane hanno destato apprensione, poi i soccorritori gli hanno prestato le prime cure all’interno dell’istituto scolastico.

Portato via in barella

Il ragazzo, dopo le prime cure a scuola, è stato portato via in barella nel piazzale del “Porta”. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembravano critiche.

