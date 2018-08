Prima del suo rientro a casa era stato un Ferragosto all’insegna della spensieratezza. Poi, intorno a mezzanotte, l’amara sorpresa che ha rovinato il giorno di festa.

Erba, va a ballare e i ladri le svaligiano la casa

Brutta disavventura per Ariella Molteni, 70 anni, residente ad Arcellasco, in una piccola palazzina di via IV Novembre. Mercoledì sera, intorno alle 19.30, era uscita di casa per trascorrere il Ferragosto in piazza Mercato e partecipare alla tradizionale Festa degli Alpini. La donna aveva deciso di andare a ballare sotto le stelle in compagnia. La casa è così rimasta incustodita e i ladri ne hanno approfittato.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 18 agosto, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui