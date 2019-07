Esplode una bombola di Gpl in un distributore di gas metano con annessa officina a Erba: ferito un 38enne.

Esplode una bombola, soccorsi in azione in via Prealpi

Paura in via Prealpi, a Erba, per l’esplosione di una bombola. E’ successo alle 18 circa. Risulta ferito un uomo di 38 anni, investito dalle fiamme. Sul posto, mobilitazione di soccorritori con un’ambulanza di Lariosoccorso di Erba e anche l’elisoccorso. I mezzi sono usciti in codice rosso: codice fortunatamente ridimensionato a giallo durante l’intervento. Allertati anche Ats Insubria – Como, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Como.