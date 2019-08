Paura a Erba intorno alle 8 di questa mattina.

Evento violento a Erba, gravissimo un uomo

I soccorsi sono stati allertati in via Trieste per quello che l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha classificato come un evento violento. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’automedica. Soccorso un anziano di 79 anni che sarebbe in gravissime condizioni. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco. A terra è stata trovata anche una pistola. Spetterà ora ai Carabinieri di Como ricostruire quanto accaduto.