Una famiglia di Erba, mamma e due figli adolescenti, è stata aggredita da un branco mentre era in vacanza in Riviera Romagnola.

In Riviera Romagnola per una vacanza: mamma e due figli pestati

A dare notizia dell’aggressione è la testata Corriere Romagna. La famiglia è in vacanza da qualche giorno a Bellaria Igea Marina. L’altra sera i due adolescenti, 15 e 18 anni, stanno rincasando dopo una serata di divertimento. Si fermano in una pasticceria poco lontana dalla casa per le vacanze dove li aspetta la madre: un bombolone caldo prima di andare a dormire, come da tradizione in Romagna.

E’ lì, in via Mare Adriatico, che vengono intercettati da una banda composta da circa dieci ragazzi albanesi. “Hai una sigaretta?” chiedono a uno dei due giovani comaschi ma al suo “no” si scatena il putiferio e gli adolescenti vengono aggrediti. E’ la madre, a casa ad aspettarli, a sentire le loro grida. Scende in strada ma anche lei verrà picchiata.

Alla fine il 18enne comasco finirà in ospedale con il naso rotto da un pugno ma anche per il fratello e la madre intervenuta per salvarli ci sono diversi giorni di prognosi per diverse contusioni. I carabinieri di Bellaria, che hanno soccorso e aiutato la famiglia che ha deciso di proseguire le proprie vacanze, indagano su quanto accaduto.

