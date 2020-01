Ferito nell’impatto tra la sua automobile e un ostacolo: è successo oggi, lunedì 27 gennaio 2020, alle 16.30 circa a Lurago Marinone.

Incidente, coinvolto un uomo di 56 anni

Nell’incidente risulta coinvolto un uomo di 56 anni, che si trovava al volante di una Citroen C1. Sul posto, in via Litta Rusca,in codice rosso, sono giunti i soccorritori con un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Il codice di intervento è poi stato ridimensionato a giallo. Allertati anche la Polizia locale Bassa Piana Comasca e i Vigili del fuoco. A quanto risulta, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muro. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.